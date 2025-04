Alessandra Mao il nuoto azzurro ha una nuova stella primo titolo italiano a 14 anni

nuoto italiano ha una nuova stella ed è nata a Riccione. Alessandra Mao, 14 anni compiuti da poco, va ancora in terza media e a breve affronterà i primi esami della vita, ma in vasca ha già dimostrato di sapersi difendere alla grande. L'azzurra ha vinto il titolo italiano assoluto nei 200 . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ilha unaed è nata a Riccione.Mao, 14compiuti da poco, va ancora in terza media e a breve affronterà i primi esami della vita, ma in vasca ha già dimostrato di sapersi difendere alla grande. L'azzurra ha vinto ilassoluto nei 200 .

