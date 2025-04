361magazine.com - Incorvaia – Sarcina: continua la querelle sull’immagine della figlia

Leggi su 361magazine.com

A seguitodenuncia dell’exNon scorre buon sangue tra Cliziae il suo ex, cantante e voce de Le Vibrazioni, Francescoche aveva accusato la ex di esporre e sfruttare la, sui social, senza il consenso di entrambi.Un anno fa la denuncia e poi la citazione in giudizio di questi giorni.Secondo quanto spiega Repubblica, nelle ultime ore, la pm ha stabilito che: «al fine di trarre profitto per sé e per altri, in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall’ex coniugeprocedeva in assenza del suo consenso alla diffusione sul web di foto e immagini e video ritraenti laNina».Cosa avvenuta in «cinque contesti pubblicitari» elencati nella sentenza. Inoltre,ha reso noto le conversazioni con la ex, in cui chiedeva a, attuale moglie di Paolo Ciavarro di interrompere la condivisione social a fini pubblicitari.