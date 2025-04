Busto Arsizio al primo appuntamento picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social arrestato

Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social. Provvidenziale, come detto, la segnalazione di un cittadino e l’intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia locale: quando gli agenti sono arrivati sul posto, in un’area dismessa dietro alla stazione ferroviaria, il 21enne – ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida – stava ancora usando violenza alla vittima. In ospedale i medici hanno stabilito per la 14enne, di nazionalità peruviana, 50 giorni di prognosi. Ilfattoquotidiano.it - Busto Arsizio, al primo appuntamento picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: arrestato Leggi su Ilfattoquotidiano.it Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante della zona. Che ha dato l’allarme e impedito che la violenza sessuale continuasse. È accaduto ieri pomeriggio a, in provincia di Varese, dove un 21enne di origini nordafricane è statoin flagranza con l’accusa di averto eto per strada unache aveva conosciuto sui. Provvidenziale, come detto, la segnalazione di un cittadino e l’intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia locale: quando gli agenti sono arrivati sul posto, in un’area dismessa dietro alla stazione ferroviaria, il 21enne – ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida – stava ancora usando violenza alla vittima. In ospedale i medici hanno stabilito per la, di nazionalità peruviana, 50 giorni di prognosi.

