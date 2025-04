Napoli Pepe Tari più bassa è segnale concreto di equità per la città

bassamento della Tari a partire dal 2025 per oltre 200.000 famiglie napoletane è una scelta di giustizia sociale e un segnale concreto di equità. Con questa misura Napoli interviene in maniera strutturale su un’imposta che per anni ha pesato sui cittadini, riconoscendo lo sforzo di chi ha sempre fatto la propria parte con correttezza e senso civico”. Lo sostiene, in una nota, il presidente della Commissione Urbanistica, Massimo Pepe.“Questa riduzione premia in particolare le famiglie che vivono in appartamenti fino a 75 mq e si inserisce in una visione più ampia di città – spiega- una Napoli più pulita e allo stesso tempo più equa. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una riscossione più efficace e all’impiego intelligente di 3,3 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno, dimostrando che la lotta all’evasione consente di offrire poi più servizi e opportunità ai cittadini”. Anteprima24.it - Napoli, Pepe: “Tari più bassa è segnale concreto di equità per la città” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“L’abmento dellaa partire dal 2025 per oltre 200.000 famiglie napoletane è una scelta di giustizia sociale e undi. Con questa misurainterviene in maniera strutturale su un’imposta che per anni ha pesato sui cittadini, riconoscendo lo sforzo di chi ha sempre fatto la propria parte con correttezza e senso civico”. Lo sostiene, in una nota, il presidente della Commissione Urbanistica, Massimo.“Questa riduzione premia in particolare le famiglie che vivono in appartamenti fino a 75 mq e si inserisce in una visione più ampia di– spiega- unapiù pulita e allo stesso tempo più equa. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una riscossione più efficace e all’impiego intelligente di 3,3 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno, dimostrando che la lotta all’evasione consente di offrire poi più servizi e opportunità ai cittadini”.

