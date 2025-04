Trentino incendio in appartamento morto il fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori

Trentino. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. La vittima è Patrick Vettori, noto in paese sia per il suo impegno professionale, poiché lavorava presso l'agenzia immobiliare di famiglia, sia per la sua attività pubblica.Vettori, infatti, era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio, nella lista Civica per Mezzocorona. Il giovane era anche il fratello di Marvin Vettori, pluricampione mondiale nelle arti marziali miste. L'intera comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di una figura così conosciuta e stimata.Intervento dei vigili del fuocoL'allerta è scattata poco prima delle 5 del mattino. Sul luogo dell'emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo permanente di Trento, affiancati dalle squadre volontarie di Mezzolombardo e Mezzocorona.

