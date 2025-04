Metti un piovoso lunedì sera di primavera in Piazza di Spagna

serata speciale quella di lunedì 14 aprile, quando Piazza di Spagna a Roma si è trasformata nel palcoscenico di un evento inaspettato. Achille Lauro ha sorpreso i fan con un concerto a sorpresa, sotto la pioggia leggera e la bellezza eterna della Capitale. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album Comuni mortali, il cantautore ha regalato ai suoi ammiratori un’esibizione intima e carica di omaggi. Achille Lauro, fenomeno italiano guarda le foto Achille Lauro, la magia del secret show a RomaIn un’atmosfera intima e coinvolgente, Achille Lauro ha presentato i brani del suo nuovo album Comuni mortali in una performance segreta che ha richiamato circa duemila fan. Iodonna.it - Metti un piovoso lunedì sera di primavera in Piazza di Spagna... Leggi su Iodonna.it È stata unata speciale quella di14 aprile, quandodia Roma si è trasformata nel palcoscenico di un evento inaspettato. Achille Lauro ha sorpreso i fan con un concerto a sorpresa, sotto la pioggia leggera e la bellezza eterna della Capitale. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album Comuni mortali, il cantautore ha regalato ai suoi ammiratori un’esibizione intima e carica di omaggi. Achille Lauro, fenomeno italiano guarda le foto Achille Lauro, la magia del secret show a RomaIn un’atmosfera intima e coinvolgente, Achille Lauro ha presentato i brani del suo nuovo album Comuni mortali in una performance segreta che ha richiamato circa duemila fan.

Potrebbe interessarti anche:

Lunedì dell'Angelo: qual è il significato di Pasquetta

Molti di noi aspettano Pasquetta per la tradizionale gita fuori porta. Giorni prima si consultano ripetutamente le condizioni meteo e si spera nella clemenza del tempo per poter vivere all’aperto ...

Mister Movie | Anticipazioni Lunedì 27 Gennaio, Luca Calvani eliminato dal Grande Fratello?

Domani Sera, lunedì 27 gennaio, una nuova puntata del Grande Fratello 18 ci svelerà chi, tra i nominati, dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Luca Calvani eliminato dalla Casa del ...

Meteo | Previsioni per lunedì 7 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo ...