Kate Middleton incontra in segreto gli scout e si rimette in pace con il mondo

Kate Middleton. Kensington Palace, infatti, ha condiviso nuove foto e un video della principessa del Galles, impegnata in una recente visita, in mezzo alla natura, con gli scout. Nel video, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del principe e della principessa del Galles, si vede la moglie dell’erede al trono britannico nel Lake District, incantevole regione a nord-ovest dell’Inghilterra.Kate, vestita in modo casual – con in testa un “baker hat” diventato subito trendy – chiacchiera con Dwayne Fields, il nuovo capo degli scout britannici, e poi si ferma a fare qualche attività con alcuni bambini. Amica.it - Kate Middleton incontra in segreto gli scout e si rimette in pace con il mondo Leggi su Amica.it Mentre re Carlo e la regina Camilla si stanno riprendendo dalle fatiche della visita di Stato in Italia, i riflettori tornano ad accendersi su. Kensington Palace, infatti, ha condiviso nuove foto e un video della principessa del Galles, impegnata in una recente visita, in mezzo alla natura, con gli. Nel video, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del principe e della principessa del Galles, si vede la moglie dell’erede al trono britannico nel Lake District, incantevole regione a nord-ovest dell’Inghilterra., vestita in modo casual – con in testa un “baker hat” diventato subito trendy – chiacchiera con Dwayne Fields, il nuovo capo deglibritannici, e poi si ferma a fare qualche attività con alcuni bambini.

