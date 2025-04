Trento incendio in appartamento morto il 29enne Patrick Vettori

incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. All'interno, morto per le esalazioni del fumo, Patrick Vettori, 29enne molto noto nel comune per la sua attività politica. Solo cinque giorni fa, sui suoi canali . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Forse una pentola lasciata sulla piastra accesa. Sarebbe stata questa la causa dell'divampato in una Mezzocorona, in provincia di, poco prima delle 5. All'interno,per le esalazioni del fumo,molto noto nel comune per la sua attività politica. Solo cinque giorni fa, sui suoi canali .

Incendio a Trento: muore a 29 anni Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin

Il rogo è divampato nell’appartamento del giovane. Quando sono arrivati i vigili del fuoco era già morto. Era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio

