Ancora un tragico incidente stradale nella notte 47enne vittima di un tragico investimento Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo 19 anni La disgrazia lungo via Trionfale a Roma

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all'altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino.L'uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. L'impatto è stato violentissimo: il pedone è stato scaraventato a diversi metri di distanza, riportando lesioni così gravi da rendere vano ogni tentativo di soccorso.Il giovane si ferma a prestare aiuto: avviati gli accertamentiDopo l'incidente, il conducente dell'auto si è fermato immediatamente ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici presso l'ospedale Sant'Andrea.

