Hashish nascosto nelle bombole del gas 70enne arrestato sulla A1 dalla Polizia di Stato

Hashish nascosti nelle bombole del gas della sua auto: un uomo di 70 anni, cittadino italiano con precedenti di Polizia, è Stato arreStato dalla Polizia di Stato di Arezzo nel pomeriggio di venerdì scorso.Erano circa le 16 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nei consueti controlli sull'autostrada A1, ha fermato per un controllo una Fiat Multipla. Alla guida c'era l'uomo, diretto verso sud, che fin da subito è apparso eccessivamente nervoso, nonostante i documenti personali e del veicolo risultassero in regola.L'agitazione crescente del conducente ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire l'ispezione. Il motivo si è subito chiarito: sotto il sedile anteriore del passeggero, in un vano ricavato nelle bombole dell'impianto a gas metano, erano stati nascosti numerosi panetti di Hashish confezionati sottovuoto, per un valore complessivo stimato di oltre 400.

