Sport.quotidiano.net - La Liga: Barça soffre ma lontano il Real, Villareal batte Betis e resta in zona Champions

Madrid 14 aprile 2025 - In Spagna tutte le formazioni di vertice soffrono e devono lottare molto, ma alla fine riescono a vincere tutte quante. Le prime cinque in vetta infatti conquistano tutte bottino pieno e mantengono inalterate le posizioni di vertice, mentre continua a imperversare la lotta per il settimo posto, in una bellissima sfida aperta dove ci sono 11 squadre in 9 punti. Da fare attenzione però alle posizioni in fondo alla graduatoria, perché le squadre inrossa continuano a vincere e rischiano di riassorbire alcune delle formazioni più in difficoltà di quelle del gruppone a centro graduatoria. L'esito delle partite del weekend Il weekend di calcio spagnolo si è aperto con l'ennesima vittoria del Valencia di Corberan la terza consecutiva. La magia di Javi Guerra manda al tappeto il Siviglia e spinge ancora più giù gli andalusi al quarto ko di fila.