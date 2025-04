Borse europee contrastate dopo tregua sui dazi auto di Trump

Borse europee in ordine sparso all'indomani della tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump sui dazi per le auto. Francoforte (+1,44%) è la migliore davanti a Milano (Ftse Mib +1,2%), Madrid (+1,18%), Londra (+0,88%) e Parigi (+0,3%), che sconta il calo dei titoli del lusso dopo il crollo di Lvmh (-8%) all'indomani di una trimestrale deludente. Sotto pressione anche Christian Dior (-7,23%), Burberry (-3,9%) e Kering (-2,9%) insieme a Hermes (-1,66%), che strappa il primato di titolo a maggior capitalizzazione a Lvmh. Positivi i future Usa, mentre gli occhi degli investitori guardano a giovedì prossimo, quando la Bce annuncerà un probabile taglio di 25 punti base ai tassi. In arrivo dalla Germania l'indice Zew, diffuso anche dall'Eurozona insieme alla produzione industriale di febbraio. Quotidiano.net - Borse europee contrastate dopo tregua sui dazi auto di Trump Leggi su Quotidiano.net in ordine sparso all'indomani dellaannunciata dal presidente Usa Donaldsuiper le. Francoforte (+1,44%) è la migliore davanti a Milano (Ftse Mib +1,2%), Madrid (+1,18%), Londra (+0,88%) e Parigi (+0,3%), che sconta il calo dei titoli del lussoil crollo di Lvmh (-8%) all'indomani di una trimestrale deludente. Sotto pressione anche Christian Dior (-7,23%), Burberry (-3,9%) e Kering (-2,9%) insieme a Hermes (-1,66%), che strappa il primato di titolo a maggior capitalizzazione a Lvmh. Positivi i future Usa, mentre gli occhi degli investitori guardano a giovedì prossimo, quando la Bce annuncerà un probabile taglio di 25 punti base ai tassi. In arrivo dalla Germania l'indice Zew, diffuso anche dall'Eurozona insieme alla produzione industriale di febbraio.

Potrebbe interessarti anche:

Borse europee contrastate, Milano in rialzo mentre indici Usa calano

Borse europee contrastate nel finale, mentre gli indici Usa sono in ribasso nell'ultima seduta della settimana. Prevale la cautela in vista del voto in Germania, dove nella mattinata l'indice Pmi ...

Borse europee contrastate: Milano in testa, focus su colloqui Usa-Russia e mercati finanziari

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee al passaggio di metà seduta, con i future Usa positivi dopo l'avvio a Riad dei colloqui tra Usa e Russia sull'Ucraina. Milano (+0,55%) si ...

Borse europee contrastate, Milano in testa. Colloqui Usa-Russia sull'Ucraina

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee al passaggio di metà seduta, con i future Usa positivi dopo l'avvio a Riad dei colloqui tra Usa e Russia sull'Ucraina. Milano (+0,55%) si ...

Borse europee contrastate dopo tregua sui dazi auto di Trump. Borse, New York apre ancora una volta in calo. Contrastate le piazze europee e asiatiche. Dazi Trump, Cina rialza tariffe al 125%. Fink (BlackRock): Usa in recessione. Borse europee contrastate: attesa per Wall Street, dollaro e oro in rialzo. Contrastate le Borse europee, Wall Street cauta il giorno dopo l'insediamento di Trump. Borse europee contrastate: Wall Street apre in rialzo nonostante tensioni Usa-Cina. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Borsa: l'Europa contrastata, Wall Street verso avvio positivo - Borse europee contrastate in vista di Wall Street dove si delinea un avvio in rialzo. I future americani sono in rialzo con il Dow Jones e lo S&P che guadagnano lo 0,3% e il Nasdaq +0,4%. (ANSA) ...

Scrive msn.com: Borsa: finale contrastato in Europa, New York fiacca, Milano -1% - Europa contrastata nel finale in piena guerra dei dazi tra Usa e Cina, mentre la tregua sulle tariffe annunciata da Trump con gli altri Paesi ha esaurito gli effetti benefici. (ANSA) ...

Nota di msn.com: Borsa: indici Europa e Usa contrastati nel finale, Milano +6% - (ANSA) - MILANO, 10 APR - Borse contrastate tra Usa ed Europa nel finale, con il vecchio continente brillante e l'America frenata dalle prese di beneficio, invertendo i ruoli rispetto alla vigilia. Ne ...