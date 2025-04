Mercato immobiliare Milano nel primo trimestre 2025 il prezzo delle case aumenta del 17 con €5466 al metro quadro in 5 anni 36 con Certosa il quartiere più caro a €4 280 al mq

primo trimestre del 2025, i prezzi delle case a Milano sono aumentati dell'1,7%, raggiungendo i €5.466 al metro quadro, con gli affitti che crescono del 3,2%; nei 5 anni tra i quartieri con i maggiori aumenti spiccano Certosa (+46,1%) e Corvetto (+43,7%) Mercato immobiliare, Milano nel pr Ilgiornaleditalia.it - Mercato immobiliare, Milano nel primo trimestre 2025 il prezzo delle case aumenta dell'1,7% con €5466 al metro quadro; in 5 anni +36% con Certosa il quartiere più caro a €4.280 al mq Leggi su Ilgiornaleditalia.it Neldel, i prezzisonoti'1,7%, raggiungendo i €5.466 al, con gli affitti che crescono del 3,2%; nei 5tra i quartieri con i maggiori aumenti spiccano(+46,1%) e Corvetto (+43,7%)nel pr

Potrebbe interessarti anche:

Il mercato immobiliare di Milano piace agli investitori stranieri: chi compra casa, dove e quanto spende

La Lombardia è tra le regioni italiane preferite dagli stranieri in cerca di una nuova casa all’estero. Il mercato immobiliare della City piace ai clienti stranieri. Ed è sempre più attrattivo. Chi ...

Salva Milano, ennesimo rinvio; e il mercato immobiliare soffre

Ancora ritardi per l’approdo in Senato del Salva Milano, il disegno di legge fortemente voluto dal sindaco di Milano Beppe Sala per mettere ordine alla legislazione edilizia e permettere la ripresa ...

Scarsa offerta in Centro, domanda in crescita in periferia: come cambia il mercato immobiliare a Roma

Meno offerta in Centro, cresce la domanda in periferia. Questo è il bilancio del mercato immobiliare a Roma nel secondo semestre del 2024 stando al report di Fiaip Monitora Roma l’Osservatorio ...

Boom immobiliare a Milano: i 5 quartieri dove il prezzo delle case è aumentato del 40%. Casa, aumentano prezzi e compravendite ma la ripresa è lenta. A Milano il mercato immobiliare si raffredda, cresce Roma. Mercato immobiliare a Milano: è finita l'epoca dell'acquisto ad ogni costo. Milano e il paradosso delle 80.000 case vuote: tra timori dei proprietari e crisi dell’affitto. Mercato immobiliare, primi segnali di flessione a Milano. Mercato immobiliare, a Milano il 2025 conferma la salita dei prezzi: 5.500 euro al metro quadro. Ne parlano su altre fonti

ilgiorno.it riferisce: Boom immobiliare a Milano: i 5 quartieri dove il prezzo delle case è aumentato del 40% - Il capoluogo guida il mercato italiano degli immobili con crescite record negli ultimi 5 anni. Oggi comprare e investire nelle zone emergenti è (ancora) un affare ...

Segnala milano.repubblica.it: Abitare Milano, Majorino: “Case troppo care? Non può essere il mercato a decidere tutto” - Il responsabile casa del Pd: “Ci vuole una cura shock sugli alloggi popolari e poi misure di sostegno all’affitto privato” ...

Lo riporta informazione.it: Boom immobiliare a Milano: ecco i 5 quartieri dove il prezzo delle case è aumentato del 40% - Milano continua a confermarsi come la locomotiva del mercato immobiliare italiano, con una crescita dei valori che negli ultimi cinque anni ha raggiunto picchi sorprendenti in alcuni quartieri della c ...