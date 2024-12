Iodonna.it - L'idea regalo che non si sbaglia mai. Ricchi di foto, disegni o deliziose poesie. Sono volumi belli, da sfogliare e regalare

Un libro per gli amici, e uno per sé. Già che andiamo in libreria perché non approfittarne per fare e farsi unda tenere o da leggere durante le feste?Sullo scaffale delle feste abbiamo libri enciclopedici per amanti delle piante, delle scarpe e della moda, sulla città di Venezia come non l’abbiamo mai vista. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Ma anche un viaggio nel presente con il World Press Photo, il giro del mondo sulle ali delle fate, e anche 100 haiku giapponesi per celebrare il cambio di stagione.