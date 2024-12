Lanazione.it - Libero Gagliardo: dalle navi alle mappe di navigazione spirituale

Leggi su Lanazione.it

CARRARAPer tutta la vita ha progettatoai cantieri Apuania: adesso creadigazione alla lettura., 98 anni, già ingegnere e dirigente di Nca, dopo una vita su progetti navali, adesso trascorre le sue ore davanti a un computer per rileggere e riscrivere testi sacri secondo una grafica del tutto inedita che accompagna il lettore in suggestivi viaggi alla scoperta del tempo di Sant’Agostino, della virtù secondo Santa Teresa di Lisieux, della vita di Gesù secondo i Vangeli. Ogni testo è corredato di immagini che riportano il lettore nel tempo e nella geografia dei luoghi, di un indice che prende per mano e conduce nel binario della lettura che nel testo si fa musicale. Una sorta di mappa per il lettore che attraverso i colori, la disposizione grafica delle parole e le sottolineature rende Vangeli, confessioni e memorie una sorta di spartito musicale da leggere ad alta voce: attraverso l’aspetto visivo e la graficainduce e suggerisce a cosa dare importanza, quali soggetti e contenuti privilegiare.