Endometriosi e vulvodinia | per curare il dolore senza nome si arriva a spendere mille euro al mese

Milano, 10 dicembre 2024 – Uncontinua a segnare la vita di troppe donne affette da. Patologie “invisibili“ il cui ritardo diagnostico incide sulla quotidianità, sulle relazioni e sulla psiche di pazienti che vedono costantemente invalidata la loro sofferenza. “Ho trascorso più di 10 anni della mia vita con una cistite cronica e dolori atroci: nel 2020 non riuscivo più nemmeno a camminare”, ricorda Giorgia Soleri, influencer milanese di 28 anni. La sua odissea perre a una diagnosi non è una testimonianza isolata: in Italia i casi conclamati disono almeno 3 milioni, mentre si stima che laarrivi a colpire fino al 18% delle donne nel corso della vita. Patologie poco studiate Nonostante la diffusione, spesso queste patologie rimangono a lungo non curate: “Sono ancora poco studiate e in molti casi la loro valutazione richiede strumenti e specialisti precisi - spiega Barbara Gardella, ginecologa e consulente del comitatoe npatia del pudendo -.