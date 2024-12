Lanazione.it - Autovelox, un’azione collettiva. Confconsumatori pronta con i legali: “E anche per l’esposto alla Procura”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 10 dicembre 2024 –Toscana Aps sta predisponendo una class action, in altri terminilegaleper richiedere il rimborso delle multe fatte con l’del Pontenuovo e già pagate dai cittadini destinatari dei verbali di contravvenzione. Inoltreha pronto un esposto sul casodella Repubblica di Pistoia e annuncia che a breve sarà presentato. E’ ancora attivo l’indirizzo dedicato di posta elettronica [email protected] creato daper raccogliere i verbali dei cittadini multati e unirligià copiosa schiera di cittadini che si sono rivolti all’associazione e che saranno uniti nell’azione(il numero whatsapp per avere informazioni, ma dove non vanno inviati i documenti è il 380.