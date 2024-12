Quotidiano.net - Mercati obbligazionari: impatto dell'elezione di Trump e crisi politica in Germania

Leggi su Quotidiano.net

QUELLO A CUI DOBBIAMO guardare ora è come si muoverà il premio per il rischio sui tassi’euro nei prossimi mesi, dopo gli eventi degli ultimi giorni. Ovvero l’dicon un ampio mandato, il taglioa Fed nonostante la resilienza’economia statunitense e lainoltre allo stallo politico in Francia". Così Mauro Valle, head of fixed income di Generali Asset Management, circa la situazione sui. Cosa si può aspettare l’Eurozona dall’di? "Il punto interrogativo è l’sulle prospettive di crescita’euro se il nuovo presidente degli Stati Uniti implementerà nuovi dazi sui beni europei. La risposta non è semplice poiché dipende da diverse variabili. Il principale Paese colpito potrebbe essere la, la cui economia in difficoltà si troverà ad affrontare due sfide.