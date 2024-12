F1 a Yas Marina cala il sipario | grande festa in casa McLaren Ferrari lascia Abu Dhabi amareggiata

Leggi su Sportface.it

A Yasilsulla stagione 2024 di Formula 1. Il Mondiale Costruttori va alla, con Lando Norris che vince il Gran Premio di Abu. Il doppio podio della Rossa non è abbastanza per ottenere l’ambito titolo, con il team papaya che conclude la stagione avanti per quattordici punti. L’amarezza dellasi riflette nel volto di Charles Leclerc, che taglia il traguardo terzo dopo essere partito dall’ultima piazzola. Il monegasco sorride tirato e ai microfoni del post gara ammette: “Fa male, ma abbiamo dato il massimo”. Carlos Sainz, ai saluti con il team di Maranello, ha una visione più ottimista e dichiara che il team può essere fiero di quanto fatto nel corso della stagione.La squadra italiana ha vissuto una stagione in crescendo, nel corso della quale sono arrivati successi che – fino a poche settimane prima – sembravano utopici, primi su tutti quello a Monaco e la vittoria in, a Monza.