La caduta di Damasco ela fuga di Assad | il mistero sul destino del presidente

La storia millenaria della Siria ha raggiunto un momento cruciale. Nelle prime ore di questa mattina, gli insorti guidati dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno annunciato la completa conquista di, segnando la fine del regime di Bashar al-dopo oltre cinque decenni di dominio della famiglia alawita.La capitale siriana è stata il teatro di festeggiamenti senza precedenti, mentre ilrisulta scomparso dalla scena politica, con voci che lo collocano già in esilio in Iran o in Russia.Ladirappresenta il culmine di un'offensiva lampo iniziata appena dieci giorni fa dalla provincia settentrionale di Idlib, che ha travolto le difese governative in uno scenario di caos e diserzioni tra le forze lealiste. Mosca e Teheran, storici alleati del regime siriano, appaiono in ritirata, incapaci di fermare l'avanzata ribelle.