Isaechia.it - Amici, nuovo ritorno di fiamma per una tormentata coppia delle scorse edizioni? La foto che lascia pochi dubbi

Leggi su Isaechia.it

diper unacoppie più tormentatepassatedi?Quello fra Mida e Gaia De Martino è stato un amore coinvolgente ma anche piuttosto travagliato. Il cantante e la ballerina si erano conosciuti nella Casetta della ventitreesima edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi. Un vero e proprio colpo di fulmine aveva portato i due a legarsi sempre di più, fino a quando a un certo punto i due erano entrati in crisi e l’ex allievo aveva chiesto una pausa a poche settimane dal serale. La De Martino non ha mai nascosto in Casetta i suoi reali sentimenti e il suo dolore.Dopo la fine di(Mida era arrivato in finale, mentre Gaia aveva dovutore anzitempo per infortunio ndr) fra i due c’erano stati alcuni riavvicinamenti che non erano passati inosservati al web.