Nuova Maternità al Sant' Orsola di Bologna | quando l' inaugurazione del nuovo padiglione

, 6 dicembre 2024 - Una culla per la città di. Dopo anni di lavori e di cantieri, ladell'Irccs Policlinicotorna operativa, accogliendo le donne e le mamme dinellaala del4. La tanto attesasarà giovedì 19 dicembre, alle 12: finalmente si 'scoprirà' ildi circa novemila metri quadrati (8.840 per la precisione). Un'ampia area dicostruzione che unisce il meglio della tecnologia disponibile, come dimostrano il blocco chirurgico, i locali e i laboratori destinati alla procreazione medicalmente assistita e alla criopreservazione e i reparti di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, alla marcata attenzione per i principi e le sfere di accoglienza e umanizzazione. Infatti, nellaci sono nuove sale parto dotate di vasche per il parto in acqua.