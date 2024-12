Ilfattoquotidiano.it - “La Casa di Impastato andrà alla Regione. È intervenuta l’Agenzia delle Entrate”: parla il legale che ha fatto causa al fratello Giovanni

“LaSicilia con una pec ha già comunicato di essere interessata ad esercitare la prelazione, che gli spetta per legge, per l’acquisto diMemoria Peppino e Felicia”. A spiegarlo a ilquotidiano.it, è l’avvocato Salvatore Orlando,difensore dell’attore Tindaro Veca, che ha portato in tribunaledell’attivista antimafia Peppino, per esigere un credito accumulatosi negli anni.In effetti, già a febbraio 2023, lasiciliana, tramite la Soprintendente dei beni culturali e ambientali di Palermo, Selima Giorgia Giuliano, avvisa l’avvocato Orlando che “in ragione della tutela, valorizzazione e fruizione dellae dei reperti, testimonianza della vita eazioni di Peppinoe della madre Felicia, propone di esercitare il diritto di prelazione” sull’immobile, in quanto dichiarato “di eccezionale interesse etno-antropologico, per la forte valenza simbolica di testimonianza di civiltà e di lottacriminalità mafiosa”.