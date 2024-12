Agi.it - A Roma arriva "Eterna" la prima pensilina Atac smart

AGI - È stata inaugurata all'altezza Piazza di Porta Pia "" la nuovasuper tecnologica diCapitale. La struttura è fatta di superfici trasparenti, che consentono di ripararsi da sole e intemperie, ma anche di trasformare l'attesa da passiva ad attiva grazie alle prese di ricarica Usb e a un touchscreen con servizi innovativi: oltre a conoscere l'orario previsto di arrivo dei mezzi e ad avere informazioni sulla mobilità in tempo reale, è possibile ad esempio avere notizie sui siti culturali nelle vicinanze e sugli eventi in città, organizzare il proprio spostamento e persino comunicare in tempo reale con. Presenti al taglio del nastro l'Assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè, insieme al Direttore Generale di, Alberto Zorzan, e al Managing Director di IGP Decaux, Andrea Rustioni, hanno partecipato all'inaugurazione dellaattivata sul territorio capitolino.