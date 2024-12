Tvpertutti.it - Stefano De Martino e Belen incontri segreti: cosa nascondono

Leggi su Tvpertutti.it

Negli ultimi dieci anni,DeRodriguez hanno fatto parlare di sé per i loro continui tira e molla, caratterizzati da rotture inaspettate, ritorni di fiamma e smentite. Ora, dopo l'ennesimo addio condito da polemiche e presunti tradimenti, nonché da altre storie d'amore avute con terze persone, il conduttore di Affari Tuoi e il nuovo volto di Discovery sembrano nuovamente al centro del gossip per una possibile reunion. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune foto dell'ultima paparazzata, insinuando che ci sia qualdi più di un semplice rapporto tra genitori.tra: amore o semplice passione?Secondo quanto riportato da Oggi,Desarebbe stato visto accompagnare il figlio Santiago a casa diRodriguez e trattenersi lì per oltre un'ora.