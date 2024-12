Anteprima24.it - L’Ordine dei Medici incontra il Prefetto di Caserta

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente deldei-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di, Carlo Manzi, in rappresentanza dell’intero Consiglio Direttivo, hato il nuovo, Lucia Volpe. Nel corso dell’incontro, dai toni cordiali, si è discusso, in particolare, della problematica relativa alle aggressioni nei confronti del personale sanitario. Il Presidente ha consegnato alalcune proposte migliorative per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, già trasmesse alle Direzioni Generali dell’Asl e dell’Azienda Ospedaliera di.In particolare, si è approfondito il tema della messa in sicurezza attraverso l’adozione di misure di difesa passiva, tramite l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la registrazione in tutte le strutture sanitarie, nonché l’ipotesi di sincronizzazione di tutte le videoregistrazioni in un’unica centrale operativa attiva h24.