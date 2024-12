Anteprima24.it - Fiorella Mannoia incanta il Gesualdo, Nargi: “Serata ricca di emozioni”

Tempo di lettura: 2 minuti“La meraviglia della musica sinfonica. La magia di un concerto unico ed irripetibile. La potenza espressiva di una interprete senza egualiha letteralmenteto il pubblico del Carloche è accorso in massa da tutta la Campania per salutare una delle più grandi artiste della musica italiana”. Così il sindaco di Avellino, Lauradopo l’esibizione al Massimo cittadino dell’artista romana. “Unadie suggestioni, che ha fatto registrare il tutto esaurito e ha inaugurato un mese ricco di eventi che accompagneranno tutti noi verso il Natale e il nuovo anno – continua– Un altro straordinario appuntamento di un cartellone che proseguirà nei prossimi giorni con l’omaggio ad Ennio Morricone, il balletto de Lo Schiaccianoci, il cabaret di Max Giusti, la prosa di Sergio Rubini e Daniele Russo, e gli spettacoli per i più piccini con Lucilla + Ninna e Matti“.