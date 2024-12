Lanazione.it - Dicembre di scioperi in Toscana: dalla sanità ai trasporti. Ecco quando

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 52024 - Lasi prepara ad un’altra ondata diche coinvolgeranno numerosi settori,aiferroviari, pubblici e marittimi. Su un totale di oltre 50inizialmente previsti a livello nazionale, 20 sono già stati revocati, ma le agitazioni in programma restano numerose. Le tensioni tra sindacati e governo non si placano, con i lavoratori determinati più che mai a far sentire la propria voce nonostante le recenti precettazioni, come quella dello sciopero del 29 novembre, ridotto da 8 a 4 ore. Anche per le prossime date disi prospetta il rischio di ulteriori interventi governativi per limitare le proteste. Sciopero generale del 13Tra gli appuntamenti più rilevanti si segnala lo sciopero generale del 13, indetto da USB e Cobas, che interesserà sia il settore pubblico che quello privato.