Caccia all'assassino dell'amministratore delegato della United Healtcare Brian Thompson: taglia di 10mila dollari

Continua ladi, il ceo del colosso assicurativoHealthcare ucciso ieri pomeriggio da dei proiettili mentre si dirigeva a piedi all’hotel Hilton Midtown, sulla Sixth Avenue, per partecipare a una conferenzasocietà. Il dipartimento di polizia ha offerto ricompensa fino aper chiunque condividesse delle informazioni che portassero all’arresto e alla condanna.Il capo degli investigatoripolizia di New York Joseph Kenny ha affermato in conferenza stampa che dal video emerge come il killer “si è avvicinato alla vittima da dietro e le ha sparato alla schiena. L’uomo che ha sparato ha poi camminato verso la vittima e continuato a sparare. Sembra che la pistola si sia guastata, allora ha risolto l’inceppamento e ha ricominciato a sparare.