Anteprima24.it - Bonifica Bagnoli, ok definitivo a scarichi fogne tra Nisida e Gaiola: rivolta ambientalista

Tempo di lettura: 4 minutifognari nel mare die della, c’è l’okdel ministero dell’Ambiente, di concerto con il dicastero della Cultura. Sale la protesta del mondo, ricordando come l’area sia una Zona Speciale di Conservazione. Ossia un sito di importanza comunitaria, ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione europea. A dare giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, la direzione generale valutazioni ambientali del Mase. Una decisione condivisa con la Soprintendenza speciale per il Pnrr, ufficio del Mic. Il parere favorevole riguarda l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, appunto la rete di siti di interesse comunitario e di zone di protezione speciale creata dall’Ue. Il via libera concerne pure il piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo.