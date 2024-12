Anteprima24.it - Villani (M5S): “Il nuovo voto per ratificare il risultato dell’Assemblea costituente è un esercizio di grande democrazia”

Tempo di lettura: 2 minutiLa nostra forza politica attraversa una fase cruciale con le nuove votazioni perl’esitoche si terranno dal 5 all’8 dicembre. La decisione di Beppe Grillo, in qualità di garante, di annullare i primi risultati ha riacceso il dibattito interno e innescato uno scontro con il leader Giuseppe Conte. Per questo motivo invito tutti gli iscritti al Movimento 5 stelle a partecipare ale ad esprimersi sulla questione.“Il nostro hastag ‘Io Ri’ perché credo fermamente che la partecipazione attiva sia ciò che rende forte e vitale il nostro movimento. Riperché dobbiamo guardare al futuro, rafforzare il nostro impegno e perseguire i nostri obiettivi politici con rinnovata energia. Riperché io c’ero e ci sono ancora, come prima, più di prima, con gli stessi valori e la stessa passione.