Un’ingiustizia Ergastolo per Turetta ma esplodono rabbia e polemiche | Decisione folle

"Se migliaia di messaggi e 75 coltellate non bastano a far riconoscere lo stalking e la brutalità, allora devo comprendere cosa siano realmente queste aggravanti". Per Gino, il padre di Giulia Cecchettin, la condanna all'di Filipporappresenta un duro colpo ma proprio in queste ore è esplosa ladi tanti utenti sui social, che non hanno accettato l'idea del mancato riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e premeditazione: "Una follia" hanno scritto in molti, sottolineando la dinamica, orribile, dell'omicidio e la sua preparazione.È vero, la giustizia è stata fatta per sua figlia, assassinata dal suo ex a soli 22 anni. Tuttavia, nulla potrà restituirle la vita e la lotta contro la violenza di genere non si combatte solo con le pene, ma attraverso l'educazione.