La seconda rivoluzione delle rose georgiana, e la lezione baltica all’Europa

Sei giorni consecutivi di proteste e ogni volta una repressione più violenta da parte della polizia, con più lacrimogeni, più proiettili di gomma, più arresti, più feriti in ospedale. Le strade e le piazze della Georgia sono un luogo di frontiera dell’Europa in cui si difendono l’europeismo e i valori della democrazia liberale, proprio come da anni accade in Ucraina. Da Tbilisi a Batumi, da Kutaisi a Zugdidi, Chkhorotsku e Chokhatauri, in tutto il Paese c’è una popolazione che lotta per avvicinarsi all’Unione europea e all’Occidente. Una spinta contraria all’ambizione oscura di Sogno georgiano, il partito di maggioranza relativa che sta trascinando il Paese verso l’abisso dell’autoritarismo.Giovedì scorso il primo ministro Irakli Kobakhidze ha deciso di interrompere il percorso di adesione all’Unione europea fino al termine della legislatura.