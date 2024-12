Movieplayer.it - Bob Dylan approva Timothée Chalamet nel biopic A Complete Unknown... o quasi

Il leggendario cantautore esprime il suo parere sulla performance dinel film di James Mangold, ispirato ai primi anni della sua carriera musicale. Ai Gotham Awards dello scorso fine settimana,ha descritto i cinque anni di preparazione per il suo ruolo di Bobin Acome "la più grande educazione che un giovane artista possa ricevere". Ora, il leggendarioha condiviso il suo pensiero sul film in un post enigmatico su X (ex Twitter), rilasciando una valutazione sorprendentemente positiva ma, come sempre, avvolta nel suo tipico mistero. "Timmy è un attore brillante, quindi sono sicuro che sarà assolutamente credibile nei miei panni. O un me più giovane. O un altro me stesso", ha scritto, con il .