Vi confesso tutto Angelo Madonia nuove dichiarazioni dopo Ballando con le stelle | cosa ha detto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata del 2 dicembreha deciso di rompere il silenzio sui social, facendo una diretta su Instagram. Inevitabilmente si è soffermato su quanto successo acon lee c’è stato anche un suo giudizio su Federica Pellegrini. La concorrente,la cacciata di lui dal programma, si è esibita con Pasquale La Roccal’infortunio di Samuel Peron.ha voluto dire la sua sucon lee sono rimasti tutti sorpresi dalle sue. Nessuno si sarebbe aspettato di sentire parole del genere e lui stesso lo ha fatto notare. Infatti, ha preferito scegliere una decisione differente rispetto a quanto paventavano i telespettatori. E si è anche concentrato su di sé, riferendo in che stato sia ora.Leggi anche: “La presenza Sonia.”.con le, caso: non è ancora finitaparlala cacciata dacon le: parole sorprendentiNel momento in cuiha iniziato a parlare su Instagram, i seguaci dicon lesono rimasti a bocca aperta, dato che ha avuto un atteggiamento inaspettato: “Per me sono state giornate diverse, ma lache posso dirvi è che io sto bene.