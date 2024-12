Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia ritira l’emendamento al decreto Ambiente che apriva alla privatizzazione dell’acqua

hatoalche consentiva l’ingresso di capitali privati nelle società in house che gestiscono le risorse idriche. Dopo una lunga discussione in Commissionedel Senato, dove la proposta di modifica che ha come prima firma quella del senatore di FI Adriano Paroli è stata per due volte accantonata nonostante avesse ricevuto il parere favorevole del governo,fine i relatori hanno deciso di rinunciare al braccio di ferro per accelerare il voto sulche è atteso per venerdì nell’Aula della Camera.Esulta Nicola Irto, capogruppo del Pd nella commissione: “Abbiamo vinto in commissione,della maggioranza sullaè statoto. L’acqua pubblica non si tocca”. Soddisfazione anche da Avs.