Roma-Atalanta, L’amica geniale o GialappaShow? La tv del 2 dicembre

Per la prima serata in tv, lunedì 2, alle 20.45 su Sky e DAZN si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la nuova giornata del campionato di serie A.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Storia della bambina perduta”, conAlba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce e Sonia Bergamasco.Verranno proposti due episodi dal titolo “Il ritorno” e “L’indagine”. Nel primo, Antonio racconta ad Elena che Nino l’ha tradita ripetutamente e lei per sfogarsi ci va a letto. – Tempo dopo, Nino è sparito ed Elena deve consegnare ilnzo. Decide astutamente di spedire il suo vecchio dattiloscritto ambientato nel Rione. Nino torna da lei, ma Elena non prova più nulla per lui e si trasferisce nel Rione.