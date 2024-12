Quotidiano.net - Il cartario resiste ma l’energia frena la competitività

Leggi su Quotidiano.net

L’INDUSTRIA CARTARIA del distretto Lucchese, tiene rispetto a una crisi generalizzata che sta colpendo altri settori. Una luce all’inizio del tunnel, illumina una prospettiva di tenuta dei mercati anche se non mancano i timori legati a molteplici fattori: i conflitti in corso e il costo delfanno da padroni, con quest’ultimo che rischia, in assenza di strategie mirate, di trascinare l’industria cartaria in seria difficoltà. Tiziano Pieretti (nella foto), vicepresidente di Confindustria Toscana Nord con delega ale da alcuni mesi membro della commissione nazionale energia di Confindustria, ha una visione realistica e propone una lettura della situazione con piglio disincantato. L’ottimismo non manca, ma l’analisi dello stato delle cose, Pieretti, lo evidenzia con pragmatismo.