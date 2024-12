Secoloditalia.it - L’analisi. Dall’Ira di Biden al Maga di Trump: per gli Usa è sempre una questione di “energia”

Leggi su Secoloditalia.it

Gli scenari di riferimento per il sistema energetico mondiale indicano una crescita costante e inarrestabile della domanda di. I fabbisogni globali, oggi stimati a circa 30.000 Twh per il 2030, dovrebbero superare i 45.000 Twh entro il 2050. Parallelamente, il mix energetico mondiale sarà dominato da fonti decarbonizzate, che passeranno dall’attuale 20% a una quota compresa tra l’80% e il 100%.Una nuova rivoluzione per la leadership industriale globaleIn questo contesto, il controllo delle tecnologie e dei sistemi per la produzione dirinnovabile e delle auto elettriche diventapiù un fattore strategico fondamentale per la leadership industriale globale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione industriale, più che di una semplice transizione energetica, che comporta un profondo e radicale cambiamento nei mezzi di produzione e nei modelli di consumo.