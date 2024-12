Formiche.net - Economia e cultura per bloccare l’emigrazione. La ricetta di Monti

“Perché emigrare?”. Questo è il titolo di una delle slide presenti nella presentazione del Rapporto Svimez 2024: L’e la Società del Mezzogiorno.La slide fornisce da sola una prima risposta, che va poi inquadrata in una visione più ampia per essere realmente compresa.Tale prima risposta è chiaramente la dimensione retributiva. Con riferimento a quest’unica dimensione, fatta 100 la retribuzione lorda per dipendente del 2013, oggi l’Italia è al 96, il mezzogiorno è al 92.Dato che trova un potenziale riflesso nel trend legato alla concreta emigrazione di persone con alte competenze, che si fonda su due principali dimensioni,interna, quella che dal sud vede i giovani spostarsi verso il nord, e quella esterna, che invece misura il numero di italiani che invece si sposta verso l’estero.