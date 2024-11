Lanazione.it - Eventi di Natale, tre Comuni si alleano sotto l’albero

Leggi su Lanazione.it

VALDICECINA Sboccia l’unione tra tredella Bassa Valdicecina per imbastire glidiattraverso un cartellone dicondiviso che partirà domani, primo dicembre, da Montescudaio. I tre sindaci deicollinari, Loris Caprai (Montescudaio), Sandro Ceccarelli (Guardistallo), Claudia Manzi (Casale Marittimo), per la prima volta hanno realizzato insieme tre giornate di mercatini ed attrazioni per i più piccoli in attesa del, con gliin programma il primo, l’8 e il 15 dicembre. "Siamo soddisfatti di aver messo in pratica un’idea rimasta sulla carta per molti anni" dice il sindaco Ceccarelli. "Questa è un’occasione per dare la possibilità a tutti i nostri cittadini e a quelli deivicini di poter godere dinatalizi per un periodo più lungo, spostandosi da un comune all’altro" continua la sindaca Claudia Manzi.