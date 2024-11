Movieplayer.it - Woody Allen si prepara a girare il nuovo film a 89 anni, ecco la città prescelta

Leggi su Movieplayer.it

torna in unaben nota peril suo prossimo, la cui trama e il casting sono al momento top secret. L'età non conta quando si tratta di. A 89il regista siunche, in un primo tempo, si sarebbe dovutoin Italia. Purtroppo dopo che sono venuti meno i finanziamenti, il regista ha cambiato i suoi piani facendo ritorno in unache lo aveva accolto in passato: Barcellona. Il quotidiano spagnolo La Vanguardia riferisce chegirerà il suo prossimoa Barcellona. La produzione inizierà il prossimo anno. Resta da capire se il regista ha cambiato l'ambientazione della sua storia dall'Italia alla Spagna, o si tratta di un .