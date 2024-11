.com - Tenuta Gregu: la voce naturale del vino parla sardo

A volte il meglio e il giusto giacciono nelle cose più semplici e infatti la parola chiave della filosofia di Tenuteè “ascolto della natura”. In una filosofia volta alla valorizzazione del terroir, alla riscoperta e adattamento della tradizione e alla sostenibilità ambientale, in vigna e in cantina, si seguono meticolose procedure atte a minimizzare l’intervento dell’uomo. TenuteAscoltare, significa raccogliere le uve solo quando la pianta comunica determinate condizioni per poi finire in cantina dove lo scopo è quello di preservare quello che ha regalato l’annata. La riscoperta e l’adattamento della tradizione oggi si ritrova principalmente nei vini rossi, dove la produzione segue la tradizione familiare attraverso la pratica delle follature a mano e l’utilizzo di botti esauste, perché per Tenuteil legno è un veicolo che deve accompagnare ilnella sua evoluzione e non deve essere il protagonista.