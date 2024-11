Biathlon Coppa del Mondo 24 25 | le scelte dell’Italia per le staffette di Kontiolahti

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per la prima tappa dideldiin programma questo fine settimana sulla neve di. In Finlandia l’Italia si presenta con un paio di assenze: non ci saranno infatti Rebecca Passler e soprattutto la campionessa in carica Lisa Vittozzi. Si parte con le: sabato 30 novembre alle 13.15 la singola mista che vedrà impegnati Samuela Comola e Lukas Hofer; a seguire la staffetta mista con Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel. Domenica 1 dicembre spazio alle ore 13.45 alla staffetta maschile con Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, chiusura alle ore 17.25 con la staffetta femminile schierata con Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara.del24/25: leper lediSportFace.