Oasport.it - Badminton, l’Italia affronterà la Germania nelle qualificazioni agli Europei 2025 a squadre miste

Glidisi disputeranno dal 12 al 16 febbraio a Baku: alla rassegna continentale sono già qualificate la Danimarca, detentrice del titolo, e l’Azerbaigian, in quanto Paese ospitante. Le altre sei partecipanti usciranno dai sei gironi di qualificazione, in programma nel mese di dicembre.Compito improbo per, sorteggiata in un raggruppamento durissimo, il Girone 3, che comprende, oltreazzurri, la, terza testa di serie delle, nonché grande favorita per il passaggio alla fase finale, l’Irlanda e la Norvegia.La, come di consueto, avrà anche il vantaggio del fattore campo, ospitando il raggruppamento da giovedì 5 a sabato 7 dicembre: si giocherà alla VOSS Arena di Wipperfürth, che sarà la sede anche del Girone 1 delle