Ilfattoquotidiano.it - Roma, dopo quasi 15 giorni torna a funzionare il riscaldamento nelle sessanta scuole rimaste al freddo

Ci sono voluti15prima chesse ailne, ma da stamattina l’allarme è rientrato e la giunta capitolina ha deciso di prolungare di due ore (da otto a dieci) l’accensione giornaliera degli impianti in tutti gli edifici gestiti dal Municipio. A dare la notizia a IlFattoQuotidiano.it è l’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Ornella Segnalini. Gli uffici non hanno più avuto segnalazioni dai dirigenti delle. Il gestore Rti, che ha vinto lo scorso mese di maggio la gara Consip, ha infine mantenuto l’impegno preso neiscorsila convocazione d’urgenza. La stagione termica nella capitale è iniziata il 15 novembre ma immediatamente ci si è accorti che qualcosa non funzionava nonostante i tecnici di Rti avessero fatto tutte le prove necessarie1400che fanno capo al Campidoglio prima dell’avvio delle caldaie.