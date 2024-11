Bubinoblog - MILLY CARLUCCI SU MADONIA: “MAI SUCCESSO! NON ERA POSSIBILE TENERE INSIEME LA COPPIA”

si è collegata con La Vita in Diretta per fare chiarezza e mettere la parola fine alla questione di Angeloche è diventata la notizia tv della settimana.Ballando con le Stelle si basa su un assunto fondamentale. Prendiamo persone che hanno grande notorietà in altri campi, ci danno la loro fiducia e noi affidiamo nelle mani di un maestro o una maestra. Loro diventano il mondo per questo personaggio che si aggrappa a loro per l’allenamento, per essere istruito, per essere supportato anche psicologicamente in qualcosa che non gli appartiene.C’è la paura di fare una figuraccia, si mette in gioco la carriera. L’assunto principale è l’unità indissolubile tra maestro e allievo, stare mano nella mano, è semprein questi anni. Il maestro sta accanto all’allievo, difende sempre l’allievo davanti alla giuria e non mette mai le sue vicende personali davanti alla giuria, meno che mai le sue vicende personali devono avere un riverbero sulla vita a Ballando Il maestro c’è in sale delle stelle tutto il tempo, c’è in sala prove, il maestro non è per presentare se stesso ma è l’estensione del programma.