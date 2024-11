Nerdpool.it - Buon Compleanno Maia! – DeAPlaneta Entertainment festeggia i 50 anni della serie animata con un nuovo logo celebrativo

Nell’aprile 1975 sul canale giapponese NET faceva il suo debutto ufficiale L’APE, lache avrebbe conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. A cinquant’dalla prima messa in onda,è ancora simbolo di curiosità, rispettonatura e voglia di esplorare il mondo coi propri amici e riesce a incantare bambini e adulti di tre generazioni diverse con le sue storie senza tempo. Per celebrare questo importanteversario,, che detiene i dirittiin Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, ha creato unspeciale dedicato ai 50de “L’Ape”.Proprio dalla presentazione delprende il via unadi iniziative che, a partire dalla primavera 2025 e durante tutto il 2026, vedranno protagonistaconmenti speciali online e offline in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia che racconteranno lo spirito green del personaggio, la capacità di farsi portavoce dei valori legati alla salvaguardianatura e del pianeta, l’importanza di essere sé stessi e preservare il proprio spirito libero.