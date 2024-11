Iltempo.it - Mattarella: "La partecipazione è fondamentale in un'epoca di smarrimento"

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2024 "Gli interlocutori sociali, i corpi intermedi, come la vostra associazione, accanto a una attività di rappresentanza di interessi, esprimono una preziosa funzione di attore sociale. Il dialogo che intrattenete con le istituzioni, con i territori, rappresenta humus fecondo per la democrazia del nostro Paese, proponendo un canale dipiù che mai necessario in un'di. L'artigianato, 'antica gloria d'Italia' e, aggiungo sempre nuova, costituisce peraltro un elemento di autenticità, un antidoto all'omologazione sociale" così il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo all'assemblea di Confartigianato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev