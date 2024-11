Gaeta.it - L’azienda sanitaria di Ascoli Piceno potenzia la radiologia con una nuova risonanza magnetica di alta qualità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterterritoriale diha recentemente attivato un importante aggiornamento tecnologico nell’ambito dellaclinica presso l’ospedale ‘Mazzoni’. Grazie all’acquisto della‘Philips Ingenia 1.5T Evolution’, il nosocomio ascolano sarà in grado di migliorare significativamente le proprie capacità diagnostiche. In funzione dal 18 novembre, laapparecchiatura è stata acquisita attraverso finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , per un investimento totale di 700 mila euro, escludendo i costi per l’adeguamento degli spazi.Un rafforzamento della diagnostica radiologicaL’installazione dellarappresenta un passo fondamentale per l’Ospedale Mazzoni, in quanto va ad affiancare un già esistente tomografo ad alto campo, un Siemens Aera, presente dal 2016, sostituendo una vecchia macchina Siemens del 2005.